وزير الخارجية الأمريكي يعترف بسقوط جنود امركيين في قاعدة التاجي

2020/03/12 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فجر الخميس إنه لن يتم التسامح بشأن الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية في العاصمة العراقية بغداد، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات […]

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