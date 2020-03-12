توم هانكس وزوجته ينضمان لقائمة المشاهير المصابين بكورونا

2020/03/12 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الممثل والمخرج الأمريكي في هوليوود، توم هانكس يوم أمس الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد مع زوجته خلال وجودهما في دولة أستراليا.وجاء توم هانكس، على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قال إنه وزوجته في أستراليا حاليا، وخضعا لاختبارات طبية أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.وقال هانكس: “أنا وريتا هنا في أستراليا.

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