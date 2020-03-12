صحة واسط تنصب أجهزة حرارية في السيطرات الخارجية للكشف عن كورونا

2020/03/12 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة واسط، الخميس، عن نصب اجهزة حرارية في السيطرات الخارجية لفحص القادمين الى المحافظة وتشخيص حالات الاصابة بفايروس كورونا.وقال مدير اعلام دائرة صحة واسط علي محمد في بيان تلقته وكالة صدى، إن “الملاكات الفنية والهندسية التابعة للدائرة تمكنت من نصب اجهزة حرارية في السيطرات الخارجية لفحص المسافرين الوافدين الى المحافظة لتشخيص المصابين

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