الصحة العراقية توجه رسالة إلى المواطنين بشأن ’كورونا’

2020/03/12 | 09:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة العراقية، الخميس، رسالة إلى المواطنيين للوقاية من "فيروس كورونا" المستجد في العراق....

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