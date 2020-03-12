كازاخستان تعلق جميع الأنشطة العامة بسبب كورونا

2020/03/12 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس، عن تعليق جميع الأنشطة والمناسبات العامة، بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.وقال قاسم جومارت توكاييف على تويتر: “أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا.وبدأت الحكومة في تنفيذ تدابير وقائية خاصة، حيث تم إلغاء الأنشطة العامة.ولن يكون هناك انقطاع في تزويد المواطنين بالغذاء والسلع الأساسية.

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