امانة بغداد: إكساء شارع القطن الطبي في الوزيرية

2020/03/12 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، عن قشط واكساء شارع القطن الطبي.وذكر بيان للأمانة تلتقه وكالة صدى، ان “دائرة المشاريع احدى ملاكات الامانة انجزت اعمال تطوير شارع القطن الطبي حيث تضمن التطوير قشط واكساء الشارع بالكامل الذي يربط الطريق السريع محمد القاسم بمنطقة الوزيرية”.وأضاف، ان الشارع “يعتبر أحد المداخل المهمة الذي يربط الطريق السريع بالمنطقة السكنية وبالتنسيق

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