رضوى الشربيني تثير الجدل بهذا الوصف عن النساء

2020/03/12 | 10:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​ الجدل، خلال تقديمها إحدى حلقات برنامجها “هي وبس” على قناة CBC سفرة، بعد أن أجرت حواراً مع متصلة، حذرت النساء من الإرتباط برجل ترك إمرأة من أجل إمرأة أخرى.وقالت إن أغبى أنواع النساء، هو النوع الذي يرتبط برجل ترك إمرأة أخرى من أجلها، لأنه سيتصرف مع اللاحقة كما تصرف

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