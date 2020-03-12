نائب: أميركا تعرقل مفاوضات تكليف أي مرشح لا يراعي مصالحها

2020/03/12 | 10:10 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

رأى نائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق عامل فرقة ويزعزع الام...

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