صحيفة سعودية تكشف عن شبه توافق أميركي- إيراني على إبقاء عبد المهدي

2020/03/12 | 10:10 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، الخميس، عن وجود شبه توافق أميركي – إيراني على إعادة تكليف رئيس الوز...

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