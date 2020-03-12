كورونا … يتحدى عابرات القارات .

2020/03/12 | 10:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد علي مزهر شعبان هل الحرب قادمه، أم هي قائمه، ولمن ستكون الخاتمه ؟ أهي المقدمات..لمن يتحدى عابرات القارات ؟ فايروس لا يرى بالمكروسكوب، جعل العالم في ارتباك مرعب […]

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