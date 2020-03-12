ممثل و مخرج الأميركي يعترف باصابته وزوجته بفيروس كورونا في أستراليا

2020/03/12 | 10:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الممثل والمخرج الأميركي، توم هانكس، على تويتر أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.وكان هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، في أستراليا أثناء الإعداد لفيلم عندما […]

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