سائرون: متوافقون مع الفتح بشأن آليّة اختيار رئيس الوزراء

2020/03/12 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة سائرون، اليوم الخميس، توافقها مع تحالف الفتح بشأن آليّة اختيار رئيس الوزراء.

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