السعودية تسجل 24 إصابة جديدة بفايروس كورونا بينها اثنتان لمواطنين قادمين من العراق

2020/03/12 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس (12 آذار 2020)، تسجيل 24 حالة اصابة جدية بفيروس "كورونا"، بينهم عائدان من العراق.

وأشارت الوزارة في موقعها على تويتر الى "تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وتسجيل ٢٤ إصابة جديدة".

وأضافت أن "الحالتين الأولى والثانية لمواطن ومواطنة عائدان من العراق، والحالة الثالثة لطفلة سعودية تبلغ من العمر ١٢ عاماً، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقاً في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران".

الى ذلك، أعلنت السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والهند، وباكستان، وسيريلانكا، والفلبين، والسودان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإريتريا، وكينيا، وجيبوتي، والصومال، فضلا عن تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجوداً بها خلال الـ 14 يوماً السابقة لقدومه.

بغداد اليوم- متابعة

طالب وزير العمل السابق، النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني، الخميس (12 آذار 2020)، الكتل السياسية بضرورة الإسراع باختيار رئيس الحكومة المقبلة لوضع إجراءات اقتصادية تساهم بحل الظروف التي يمر بها البلد.

وقال السوداني في

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس (12 آذار 2020)، قيام ملاكاتها في محافظة نينوى بتنفيذ ثلاث عمليات ضبط، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين؛ لقيامهم بالاحتيال، وترويج مواد غذائية مغشوشة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد

بغداد اليوم-ترجمة

أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" الخميس (12 آذار 2020)، الهجوم الذي استهدف معسكر التاجي، فيما أكدت أن آخر ما يحتاجه العراق، هو أن يكون ساحة للثأر والصراع.

وذكرت "يونامي" في بيان، أن "بعثة ال

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