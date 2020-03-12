مؤشر نيكي الياباني يهبط أكثر من 5 % عقب خطاب ترامب عن كورونا

2020/03/12 | 10:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما في بورصة اليابان أكثر من 5 % صباح اليوم الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظر لمدة 30 يوما […]

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