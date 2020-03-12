الرافدين يحدد فترة تسديد قروض 25 مليون للمواطنين اصحاب المحال

2020/03/12 | 10:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين مدة تسديد قروض 25 مليون دينار للمواطنين اصحاب المحال والمهن الاخرى.

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