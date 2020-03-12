2020/03/12 | 10:24 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح حول العالم، تسعى الحكومات جاهدة للحدّ من تداعيات المرض على اقتصادياتها، عبر توجيه البنوك المركزية لاتخاذ عدد من التدابير الاحتياطية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تواجه البنوك المركزية تداعيات فيروس كورونا؟ ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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