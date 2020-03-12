نجدة بغداد تضبط 140 متسولاً و42 مخموراً

2020/03/12 | 10:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية شرطة النجدة، الخميس، ضبط 140 متسولاً و42 مخموراً و21 عجلة مطلوبة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "دورياتها وضمن الحملات اليومية المستمرة للحد من ظاهرة التسول تمكنت من ضبط 140 متسولاً ".

واضافت، ان "الدوريات تمكنت ايضا من ضبط 21 عجلة مطلوبة و241 دراجة نارية و83 عجلة مخالفة للتعليمات ".

وبينت انه "تم القبض ايضا على 42 مخموراً يعترضون سبيل المارة تم تسليمهم الى مراكز الشرطة اصولياً".

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