استقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلية

2020/03/12 | 10:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الخميس، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي:

سعر البيع للدولار الواحد 1217.5 دنانير، أي 121 ألفاً و750 دينارا للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1207.5 دينار، أي 120 ألفاً و750 دينارا للمائة دولار.

سعر العملات الأجنبية والذهب والنفط الخام – حتى إعداد هذا الخبر:

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 112.95 دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 128.10 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 00 .623 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالمياً 1636.45 دولار

سعر برميل نفط خام برنت = 34.34 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 31.70 دولار.

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