2020/03/12 | 10:30 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تأكيد إصابة أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني في النجف بـ"كورونا".. الدفاع المدني يعقم القنصلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 10:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تأكيد إصابة أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني في النجف بـ"كورونا".. الدفاع المدني يعقم القنصلية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تأكيد إصابة أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني في النجف بـ"كورونا".. الدفاع المدني يعقم القنصلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).