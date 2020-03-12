الكويت تحقق مع 18 من مشاهير مواقع التواصل بسبب “تضخم” حساباتهم المصرفية

2020/03/12 | 10:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قررت نيابة الأموال العامة في الكويت إحالة 18 من المشتبه في تضخم حساباتهم البنكية، إلة القضاء، معظمهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي وبعض “الفاشينستات”.وبحسب موقع “الجريدة” الكويتي فإن وحدة التحريات المالية جادة في محاربة الأموال المشبوهة، وتعمل على تتبُّعها، والتأكد من مصادرها، إعمالاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وذكرت المصادر […]

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