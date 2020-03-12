مع انتشار فيروس كورونا أبل تكشف كيفية المحافظة على الهواتف الذكية

2020/03/12 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبل تنشر ارشادات للمحافظة على الهواتف الذكية من فيروس كورونا

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