2020/03/12 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ان قصف معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد لن يتم التسامح معه.وتسبب القصف بمقتل 3 جنود من التحالف الدولي، (2اميركيين وواحد بريطاني) بالإضافة الى إصابة ما يقارب نحو 12 شخصاً.وقال بومبيو في تغريدة على “تويتر”، إن “هجوم اليوم المميت على قاعدة معسكر التاجي في العراق لن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الأميركي : قصف معسكر التاجي لن يتم التسامح معه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الأميركي : قصف معسكر التاجي لن يتم التسامح معه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).