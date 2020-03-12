شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد نشر صورة بملابس منزلية

2020/03/12 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة السورية أصالة نصري بملابس منزلية اثارت الجدل.وظهرت اصالة، بإطلالة عادية جداً حيث اختارت ملابس منزلية.وفيما أثنى الكثيرون على جرأتها وعفويتها سخر منها آخرون ومما كتبوا: “يا حرام جانة بعد طلاقها” و”قمر عمرها بالخمسينات وهيك قمر” و”أصالة أولاً إنسانة وأحلى وأطيب إنسانة وأكتر […]

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