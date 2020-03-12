بعثة الأمم المتحدة في العراق تدين الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي

2020/03/12 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….ادانت بعثة الأمم المتحدة في العراق ، الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد والذي تسبب بمقتل 3 جنود من التحالف الدولي (اميركيين وبريطاني واحد)، امس الأربعاء، فيما طالبت السلطات العراقية بكشف الجناة.وذكرت البعثة في بيان تلقته المستقلة اليوم الخميس ، أن “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ادانت الهجوم الصاروخي […]

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