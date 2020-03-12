السعودية تبيع مليوني برميل نفط لريلاينس الهندية

2020/03/12 | 10:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت مصادر تجارية، الخميس، إن ريلاينس إندستريز الهندية، مشغل أكبر مجمع للتكرير في العالم، اشترت مليوني برميل إضافية من النفط السعودي في ناقلة كبيرة للخام للتحميل في نيسان.

وخفضت أرامكو السعودية التي تديرها الدولة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أسعار بيعها لشهر نيسان وأعلنت عن خطط لزيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يوميا.

ولم يتضح على الفور ما الخام الذي سيحل النفط السعودي مكانه لدى ريلاينس.



وتستعد شركة التكرير، وهي أحد أكبر مشتري النفط الفنزويلي، لتقليص المشتريات من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في ظل ضغط عقوبات أمريكية.

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