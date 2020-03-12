المنتجات النفطية تكشف إجراءاتها للوقاية من كورونا

2020/03/12 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، عن إجراءاتها للوقاية من فيروس كورونا.

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