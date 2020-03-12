النزاهة تضبط متهمين يقومون بالاحتيال وترويج مواد غذائية مغشوشة

2020/03/12 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة العامة للنزاهة ، عن قيام ملاكاتها في محافظة نينوى بتنفيذ ثلاث عمليات ضبط، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين؛ لقيامهم بالاحتيال، وترويج مواد غذائية مغشوشة.وأشارت الدائرة في معرض حديثها عن العمليات التي نفذتها ملاكات مديرية تحقيق نينوى، إلى أن “فريق العمل الأول الذي انتقل إلى منطقة الفاروق […]

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