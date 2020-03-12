السجن 6 سنوات لمدان استغل وظيفته للاستيلاء على مبالغ مالية في النجف

2020/03/12 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

قضت محكمة جنايات النجف، الخميس (12 آذار 2020)، بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة ‏استغلال وظيفته (معتمد) في دائرة الحماية الاجتماعية للاستيلاء على مبالغ بالمحافظة.‏

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محكمة جنايات ‏النجف نظرت قضية مدان اقدم على استغلال وظيفته بصفته (معتمد) لدائرة ‏الحماية الاجتماعية في محافظة النجف الاشرف بعدما قام بالاستيلاء بغير ‏حق على مبلغ مقداره ثلاثة ملايين دينار والاحتفاظ بذلك لنفسه بعد استلامه ‏المبلغ المذكور من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاجور صرف ‏سلفة (الدعم اللوجستي) لدائرته". ‏

وأضاف، أن "الحكم بالسجن لمدة ستة اعوام بحق المدان يأتي استنادا لأحكام ‏المادة 316 من قانون العقوبات العراقي".‏

بغداد اليوم-بغداد

أكد مصدر طبي، الخميس (12 آذار، 2020) سلامة 9 حالات اشتبه بحملها فايروس كورونا في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نتائج الفحص المختبري، أكدت سلامة الحالات التسعة المشتبه بها في ذي قار، والتي ارسلت الى مختبر

بغداد اليوم- النجف

أجرت قوات الدفاع المدني، الخميس (12 اذار 2020)، حملة لتعقيم القنصلية الإيرانية في النجف، عقب تأكيد إصابة أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني بفايروس كورونا، إثر عدتها من إيران الى العراق.

وقالت مديرية الدفاع المدني بالنجف، في بيا

بغداد اليوم-بغداد

حدد مصرف الرافدين، الخميس (12 آذار 2020)، مدة تسديد قروض الـ 25 مليون دينار للمواطنين اصحاب المحال والمهن الأخرى.





وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مدة تسديد قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين تصل

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