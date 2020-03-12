الفحص يؤكد سلامة 9 حالات اشتبه بحملها فايروس كورونا في ذي قار

2020/03/12 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد مصدر طبي، الخميس (12 آذار، 2020) سلامة 9 حالات اشتبه بحملها فايروس كورونا في محافظة ذي قار.

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