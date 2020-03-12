ارتفاع عدد قتلى الفصائل العراقية شرقي سوريا إلى 26 شخصاً

2020/03/12 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت وكالة فرانس برس، الخميس، عن ارتفاع عدد قتلى الفصائل العراقية المسلحة شرقي سوريا.وذكرت الوكالة في خبر تابعته “المستقلة”، أن “عدد قتلى الفصائل العراقية في الضربة الجوية شرقي سوريا، ارتفع إلى 26 شخصاً”.وجاء هذا القصف، بعد هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية التي تضم جنوداً أمريكيين شمال بغداد، ما أسفر عن […]

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