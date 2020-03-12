كوردستان تعلن اغلاق اغلب المرافق السياحية في الاقليم

2020/03/12 | 10:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان يوم الخميس عن اغلاق اغلب المرافق السياحية في الاقليم وذلك لإحتواء فيروس كورونا المستجد.وقالت الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم يتضمن عدة نقاط وهي كالآتي: اغلاق المصائف ومدن الالعاب، والمجمعات السياحية، والكافتيريات كافة.واشار البيان الى منع الجلوس لتناول الطعام في مطاعم الاكلات السريعة (بإستثناء السفري […]

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