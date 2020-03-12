البنك المركزي يُصدر تعليماتٍ جديدة تخص القروض التي تزيد على المليار دينار

2020/03/12 | 10:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر البنك المركزي، الخميس، تعليمات جديدة تخص القروض التي تزيد على المليار دينار.

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