السعودية ترفض منح 3 شركات تكرير آسيوية على الأقل نفطا إضافيا في أبريل

2020/03/12 | 10:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مطلعة في قطاع التكرير لرويترز إن أرامكو السعودية رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط في تحميلات خام أبريل بالرغم من تعهدها بتعزيز الإنتاج.

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