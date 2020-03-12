تجار عراقيون يكشفون أرقام ما تم استيراده من الوارد قبل قرار المنع

2020/03/12 | 10:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تجار عراقيون، الخميس، عن أرقام ما تم استيراده من ماتسمى بسيارات الوارد الأميركي قبل قرار المنع الحكومي بإدخالها للبلاد".

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