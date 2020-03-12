نائبة : على طريقة “شيلني وشيلك” صفقات وتوزيع مناصب بحكومة تصريف الاعمال

2020/03/12 | 10:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… زعمت النائب في البرلمان العراقي عالية نصيف يوم الخميس ان الشهور الثلاثة الماضية من عمر حكومة تصريف الأعمال شهدت أسرع التعاقدات الفاسدة وتوزيع العديد من المناصب داخل الوزارات بصفقات بين كتل سياسية وأفراد، مؤكدة أنها سلمت عددا من ملفات فساد الوزارات الى هيئة النزاهة .وقالت نصيف في بيان اليوم :” أن الفاسدين استغلوا […]

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