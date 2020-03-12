قصف التاجي، رفض الوجود العسكري الأجنبي في العراق + فيديو

2020/03/12 | 10:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.03.12 - أعلن التحالف الأميركي في العراق مقتل ثلاثة من عناصره في قصف صاروخي على قاعدة التاجي شمال العاصمة بغداد إضافة إلى إصابة 12...

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