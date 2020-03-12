تحالف الفتح يكشف عن اتفاق لانتخاب رئيس الوزراء في العراق

2020/03/12 | 10:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح في العراق، عن اتفاق على عدم ترشيح أيا من قادة الصف الاول الشيعي لرئاسة الوزراء، فيما أكد أن موضوع اختيار رئيس الوزراء القادم سيحسم قب...

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