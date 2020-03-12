السجن 6 سنوات لمدان استغل وظيفته للاستيلاء على مبالغ مالية بالنجف

2020/03/12 | 11:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف قضت محكمة جنايات النجف، الخميس، بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة ‏استغلال وظيفته (معتمد) في دائرة الحماية الاجتماعية للاستيلاء على مبالغ ‏مالية بمحافظة النجف الاشرف.‏وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى،، إن "محكمة جنايات ‏النجف نظرت قضية مدان اقدم على استغلال وظيفته بصفته (معتمد) لدائرة ‏الحماية الاجتماعية في محافظة النجف الاشرف بعدما قام بالاستيلاء بغير ‏حق على مبلغ مقداره ثلاثة ملايين دينار والاحتفاظ بذلك لنفسه بعد استلامه ‏المبلغ المذكور من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاجور صرف ‏سلفة (الدعم اللوجستي) لدائرته".‏وتابع أن "الحكم بالسجن لمدة ستة اعوام بحق المدان يأتي استنادا لأحكام ‏المادة 316 من قانون العقوبات العراقي".‏

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