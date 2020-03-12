مقتل 18 مسلحا للنجباء في سورية ردا على قصف معسكر التاجي

2020/03/12 | 11:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 18 مسلحا على الأقل من حركة النجباء العراقية إثر قصف من قبل ثلاث طائرات يرجح أنها لـ"التحالف الدولي" تركزت على منطقة الحسيان وقاعدة الإمام في البوكمال بالقرب من الحدود السورية العراقية.واستهدفت الغارات، بحسب المرصد، مستودعات أسلحة وآليات للحشد الشعبي.وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الغارات نفذتها "طائرات حربية" وليست طائرات مسيرة، وقد قدمت من أجواء العراق.وكان المرصد قد قال في وقت سابق إن 10 ضربات جوية على الأقل استهدفت المنطقة، وسمع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة التي يتواجد فيها معسكرات للحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني وفصائل سورية موالية لإيران.وجاءت الضربات بعيد سقوط نحو 10 صواريخ على الأقل على قاعدة التاجي العسكرية التي تضم جنودا أميركيين شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل جنديين، أميركي وبريطاني، ومتعاقد أميركي، بحسب ما كشف مسؤول عسكري أميركي لوكالة فرانس برس.ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 10 يناير الماضي، خسائر بشرية جراء ضربات جوية استهدفت المليشيات الموالية لإيران عند الحدود السورية العراقية، حيث قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص من جنسيات غير سورية.واستهدفت الطائرات حينها مستودعات وآليات تابعة لقوات الحشد الشعبي الموالية لإيران في منطقة البوكمال.وأفاد المرصد السوري في التاسع من يناير بتحليق طائرات مسيرة لرصد تحركات الفصائل الموالية لإيران في المنطقة.

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