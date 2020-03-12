السليمانية تغلق صالونات النساء ومقاهي ومطاعم

2020/03/12 | 11:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت قائممقامية محافظة السليمانية يوم الخميس اغلاق الصالونات النسائية وبعض المقاهي والمطاعم.

وقررت القائممقامية اغلاق جميع المطاعم والمقاهي في شارع "صهولكه" الشعبي والذي يشهد اقبالا واسعا من قبل السكان في السليمانية.

وادخلت القائممقامية قرار هيئة السياحة في اقليم كوردستان بإعلاق المطاعم ذي النجمة والنجمتين بالمحافظة.

وقررت ايضا اغلاق الصالونات النسائية ومراكز التجميل.

وقال مسؤول محلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان تلك القرارات ستستمر لحين خلو بشكل تام الاقليم من الفيروس المستجد.

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