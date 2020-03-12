2020/03/12 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حدد مصرف الرافدين مدة تسديد قروض 25 مليون دينار للمواطنين اصحاب المحال والمهن الاخرى .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الخميس ان مدة تسديد قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين تصل الى 5 سنوات اَي بواقع 60 شهرا .ودعا المصرف المواطنين اصحاب المحال والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد فترة تسديد قروض 25 مليون للمحال والمهن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد فترة تسديد قروض 25 مليون للمحال والمهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).