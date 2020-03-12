اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 12-3-2020 الخميس

2020/03/12 | 11:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الخميس، (12 اذار 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 121.250 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 121.750 دينار.سعر شراء الدولار = 120.750 دينار.

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