نددت بهجوم التاجي ..يونامي : يجب ان لا يتحول العراق الى ساحة للثار والصراع

2020/03/12 | 11:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" الخميس، الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي، مؤكدة أن آخر ما يحتاجه العراق هو أن يكون "ساحة للثأر والصراع"، على حد تعبيرها.وجاء في بيان "يونامي"، أن "بعثة الأمم المتحدة في العراق تدين الهجوم الأخير على قاعدة التاجي الذي أدى الى خسائر، وأدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف التحالف الدولي ضد داعش".وأضاف البيان أن "هجوما مثل هذا يلهي عن الهدف الرئيسي"، مشيرا إلى أن "آخر ما يحتاجه العراق هو أن يكون مكانا للثأر والصراع".وطالبت بعثة (يونامي) "الحكومة العراقية بممارسة سلطاتها الكاملة لمساءلة الجناة ومنع الهجمات في المستقبل"، معربة عن "تعازيها لأسر الضحايا وبلدانهم، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت، فجر الخميس، عن مقتل 3 جنود من التحالف الدولي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي.

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