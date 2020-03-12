محافظة عراقية تعلن نتائج 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

2020/03/12 | 11:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار العراقية، عن نتائج 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المحافظة.

وأبلغ مصدر طبي "شفق نيوز"، أن "دائرة صحة محافظة ذي قار أرسلت عينات لـ9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المحافظة إلى مختبر الصحة العامة في بغداد يوم أمس".

وأضاف أن "نتائج الفحص المختبري أكدت سلامة الحالات التسع المشتبه بها".

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق، إلى 79 حالة بعد إعلان وزارة الصحة أمس تسجيل 4 إصابات جديدة أمس الأربعاء، حالة في كل من كربلاء والنجف وحالتان في إقليم كوردستان.

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