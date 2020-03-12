المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الحشد الشعبي بغارة البوكمال

2020/03/12 | 11:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الخميس المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريح لقناة الحرة، إن عدد القتلى في صفوف قوات الحشد الشعبي العراقي الذين سقطوا خلال غارات جوية في منطقة البوكمال في غرب سوريا قرب الحدود العراقية، ارتفع إلى 26.

وكان المرصد أعلن ليل الأربعاء مقتل 18 من قوات الحشد الشعبي العراقي في منطقة الحسيان في البوكمال" في قصف "نفذته ثلاث طائرات استهدفت قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان بالقرب من الحدود مع العراق، والتي تتخذها المليشيات الموالية لإيران مقرات عسكرية لها".

يأتي ذلك بعيد سقوط عشرة صواريخ على الأقل على قاعدة التاجي العسكرية التي تؤوي جنودا أميركيين شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل جنديين، أميركي وبريطاني، ومتعاقد أميركي، بحسب ما كشف مسؤول عسكري أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية، لكنّ واشنطن عادة ما تتّهم الفصائل الشيعية الموالية لإيران بشنّ هجمات مماثلة، نظرا للتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة منذ أشهر.

وقال التحالف الدولي في بيان إنه "قتل ثلاثة من أفراد قوات التحالف (...) وأصيب ما يقارب 12 فرداً إضافياً" في الهجوم على معسكر التاجي، مشيراً إلى سقوط 18 صاروخ كاتيوشا.

وقال مسؤول عسكري أميركي إن القتلى هم جنديان، أميركي وبريطاني، إضافة إلى متعاقد أميركي.

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