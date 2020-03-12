حوا بطواش - ثمن الاختيار

2020/03/12 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حوا_بطواش * كلام ع الماشيعندما تبعث الشمس أشعتها الأولى معلنة قدوم الصباح، أو عندما يتبدّد آخر شعاع من نور النهار ليفسح المجال لهبوط المساء، يخرج أهالي قريتي، رجالا ونساءً، إلى الشوارع والأزقة لممارسة رياضة المشي.أزواجًا، ثلاثيات، رباعيات أو حتى أفرادًا، تجد النساء والرجال من مختلف الأعمار والأجيال يمشون على حواف الشوارع، إلى جانب السّيارات والدراجات الهوائية والنارية والكهربائية التي تملأ الشوارع ......

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