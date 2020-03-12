صحة بابل: نتائج أقارب المتوفى بكورونا تؤكد خلوهم من الفيروس

2020/03/12 | 11:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة بابل، اليوم الخميس، أن نتائج أقارب المتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا تؤكد خلوهم من الفيروس.وقال مدير عام صحة بابل الدكتور محمد الجعيفري خلال مؤتمر صحفي إن “مدة الحجر لأقارب المتوفى المصاب بفيروس كورونا انتهت، وتمت مغادرتهم، بعد ظهور نتائج الفحص التي تؤكد سلامتهم”.وفي وقت سابق، أعلنت دائرة صحة بابل، وفاة

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