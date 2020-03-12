تويتر تلزم جميع موظفيها بالعمل من المنزل بسبب كورونا

2020/03/12 | 11:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ألزمت شركة تويتر جميع موظفيها، البالغ عددهم نحو 4900 موظف، بالعمل من المنزل خشية من فيروس كورونا.

وتمتلك الشركة الأمريكية التي يوجد مقرها في سان فرانسيسكو أكثر من 35 مقرا حول العالم.

وألزمت شركة "تويتر" بالفعل موظفيها في هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية بالعمل بشكل إلزامي عن بعد.

وقالت تويتر إنها ستواصل دفع الرواتب للمتعاقدين والعاملين بأجر بالساعة لتغطية ساعات العمل الاعتيادية.

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