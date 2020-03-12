نصيف تكشف أسرع عمليات فساد بحكومة تصريف الأعمال من منطلق (شيلني وأشيلك)

2020/03/12 | 11:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت النائبة في البرلمان، عالية نصيف، اليوم الخميس، ان الشهور الثلاثة الماضية من عمر حكومة تصريف الأعمال شهدت أسرع التعاقدات الفاسدة وتوزيع العديد من المناصب داخل الوزارات بصفقات بين كتل سياسية وأفراد، مؤكدة أنها سلمت عددا من ملفات فساد الوزارات الى هيئة النزاهة .

وقالت نصيف في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الفاسدين استغلوا فترة حكومة تصريف الأعمال أبشع استغلال، من خلال الإسراع في إبرام العقود الفاسدة بمبالغ ضخمة وإفراغ الوزارات من الأموال، وسباق الفساد هذا حصل ومازال يحصل في وزارات من بينها الدفاع والتربية والصناعة والمالية"، مبينة أن "الفساد المالي يرافقه فساد إداري وتوزيع للمناصب والدرجات الخاصة والتعيينات بشكل مخالف للقانون بصفقات مع كتل سياسية وأفراد ومن منطلق (شيلني وأشيلك)".

واضافت أن "الفساد يتم بأوامر إدارية، وبالإمكان مراجعة (فضائح) الأوامر الإدارية في وزارة الصناعة كنموذج على ما يحصل في الوزارات".

وتابعت نصيف: "لقد أحلنا ملفات فساد عدد من الوزارات الى هيئة النزاهة ليتم التحقيق فيها، وسنحيلها إلى الإدعاء العام بالتتابع وبالتفصيل ونعلنها للرأي العام العراقي وللقضاء، وسيتم إحالة الفاسدين إلى القضاء وفضحهم، ويكون السجن ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة مصيرهم".

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