2020/03/12 | 11:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا وبريطانيا تتعهدان بـ"محاسبة" منفذي الهجوم على التاجي ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا وبريطانيا تتعهدان بـ"محاسبة" منفذي الهجوم على التاجي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).